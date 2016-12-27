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Türkiye ve Rusya Suriye konusunda anlaştı!

Moskova, Ankara ile Suriye'nin tümünü kapsayacak bir ateşkeste tarafları ikna etme ve gelecek ay yapılacak barış görüşmelerine hazırlık konusunda anlaştığını ilan etti.

Türkiye ve Rusya Suriye konusunda anlaştı!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:02
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için çaba gösterilmesi ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı."

 
Etiketlerrusyamoskovasergey lavrovDış Politika HaberleriRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovTürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluateşkes
HABER YORUMLARI
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Osmaniyye

Ypg den pkk dan hizbullahtan daeşten, şia milisleri vs. Teröristlerden bahsediyorlar ey yorumcular.. öso ve esed savaştı fakat şimdi ortada ikiside yok. Rusya olmasa esed bir saatlik Türkiye olmasa ÖSO 3 günlük ömrü var.. ABD pkk yı takviye ediyor ha bazende yanlışlıkla daeşi..

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Osman Türk

Fatih kardesimin yorumuna aynen katiliyorum. Haleb'den çikan vatandas "bizi muhalifler Esad'in cinayet sebekelerine teslim etti" dedikleri muhaliflerse, onlar zaten islam'la alakasi olmayan Suriye dusmani. Kiminle, kimin kaninin uzerine, kimin ulkesini paylasiyorsunuz siz ?

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Fatih

Ilımlı muhalif dedikleri kendileri gibilaik demokrat olanlar şeriatı isteyen müslümanslarsa her zaman olduğu gibi terörist ilan ediyorlar

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Veysi demirören

Neye göre terörist olacaklar ki ışid dışında orda aşırı hiçbir grup yok

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