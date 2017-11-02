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Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile yapılan S-400 füze anlaşmasının değerinin 2 milyar doları aşacağını açıkladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:21
Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı

Rusya'nın sileh ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey.Çemezov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri 2 milyar doları aşacak" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:21
  1. S-400
  2. Rusya
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