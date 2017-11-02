Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile yapılan S-400 füze anlaşmasının değerinin 2 milyar doları aşacağını açıkladı.02 Kasım 2017 Perşembe 13:21
Rusya'nın sileh ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey.Çemezov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri 2 milyar doları aşacak" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.
S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.
S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.
HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR
Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.
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Ruble35 dk önce Kimi kimden koruması için acaba merak ettim Rusya Pyd yi toplantılara davet ediyor , moskova da ofisleri var terörist görmüyor biz de onlardan füze aliyorız tonla para verip hani tl veya ruble de değil bildiğin amerikan doları , şaka gibi nasıl ülke yönetmekse bu :) rasad 137 dk önce hepsi denenecek mi.her bir kovan denenecek mi.yoksa tek atımlı mı. BEŞER55 dk önce Malmısın lan zaten en büyük düşmanımız nato ülkeleri biraz düşünün yazarken kafanız acımaz korkmayın Ahmet1 sa önce Bunları almamız elzem ama umarım en kısa sürede tamamen yerli teknolojimizi üretiriz.Gerekirse ithalden 100 kat pahalı olsun ama yerli olsun Ahmet1 sa önce Bunları almamız elzem ama umarım en kısa sürede tamamen yerli teknolojimizi üretiriz.Gerekirse ithalden 100 kat pahalı olsun ama yerli olsun Sezer1 sa önce Ne partneri! en buyuk dusman abd ab15 temmuzu yaptiran abd ta kendisidir. Hayir diyen hemen acil Bakirkoyde meshur deliler hastenesine yatmasi gerek bu kadar. Gun isigi kadar acik ve netken abd yokdur diye israr eden abd nin ajanidir NOKTA Cemil Nadir Özgün1 sa önce Hiç dedudak uçuklatan bir rakam değil. Üzerinden uçuk kaçık hayallerle geçilececeği varsayılan köprüler, otoyollar, tüneller için MİLLETİN ORASINA BURASINA KOYACAĞINI SÖYLEYEN MÜTEAHHİTLERE VERİLEN PARALARDAN DAHA AZ Veeee Koymanın, koydurmanın dışında işe yarıyor. M1 sa önce Bazi insanlar cok ahmak guclu ordu guclu ulke silahsiz ordu neye yarar dusmandan daha modern silahin olacakki caydirici olacaksin bizim dusmanimis cok s 400 s500 hosgeldi nato abd ap hepsi turkiye dusmani.allah vatanimizi ve reisimizi askerlerimizi muslumanlari korusun. Allah yar ve yardimcimiz olsun Tolga1 sa önce Nato Kagit uzerinde partnerin. Abd bir gun bizide hedefine alacak ona gore hazirlikli olacaksin Baba1 sa önce Ben ruslara kesinlikle güvenmiyorum. Ruslar kalleş. Suriye'de Esad ile yaptıkları katliamları ortada.