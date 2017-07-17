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Türkiye ve Rusya arasında 'şehitlik' anlaşması

Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, 3 Aralık 2012'de imzalanan hükümetlerarası anlaşmanın dün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:01
Türkiye ve Rusya arasında 'şehitlik' anlaşması

Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, 3 Aralık 2012'de imzalanan hükümetlerarası anlaşmanın dün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Sputnik'in aktardığı açıklamada, "Taraflar, ülkelerin ulusal ve dini gelenekleri göz önünde bulundurarak topraklarında bulunan mezarların düzenlenmesini, bakımını ve korunmasını sağlayacak" denildi.

Anlaşma ile 1. Dünya Savaşı yıllarında esir düşen ve kamplarda hayatlarını yitirerek Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde defnedilen Türk askerleri için şehitlik anıtı inşa edilecek. Anlaşma ile ayrıca, Vladivostok, Petrevski ve Hirov şehirlerinde bulunan Türk askerlerinin mezarlarının künye tespitinin yapılması ve bu şehirlerde de birer anıt inşa edilmesi de amaçlanıyor.

Söz konusu anlaşma 3 Aralık 2012 tarihinde Başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi 3. toplantısında Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştı. Rusya, anlaşmaya ilişkin iç onay sürecini 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlamıştı.

TÜRKİYE'DE MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

TBMM'de kabul edilen anlaşmaya ilişkin yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme öncesinde Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:01
  1. TBMM
  2. RUSYA
  3. ŞEHİTLİK
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