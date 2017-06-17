Türkiye ve Muhaliflerden El Bab kararı
Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen El Bab'da hayat normale dönmeye başladı. Türkiye ve Muhalifler yarım kalan projeleri tamamlamak için harekete geçti.17 Haziran 2017 Cumartesi 01:27
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ'ten Fırat Kalkanı operasyonu ile kurtarılan El Bab'da hayat normale dönemeye başladı.
Deaş işgali sonrası yarım kalan projeler Tükiye ve Muhaliflerin ortak çalışması ile sonlandırılmak isteniyor.
Al Bab'da savaştan önce katil Esed rejiminin hayata geçirmeye hazırlandığı ve kente büyük destek sağlayacak sanayi bölgesi projesinin devam etmesi kararı alındı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr