‘Türkiye ve Libya ilişkileri mutlaka hedefe ulaşacak’

Zeybekci, Bakanlıkta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkan Yardımcısı Ahmed Maatik ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Libya’nın bir an önce kendi istediği demokratik ve güvenli ortama kavuşmasını temenni ettiğini dile getiren Zeybekci, “Türkiye olarak, kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her zaman her alanda onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. Bir an önce Libyalı kardeşlerimiz, istedikleri şekilde hak ettiği yere ulaşacaktır. Bugünler mutlaka bitecektir. Bu gayretler mutlaka başarıya ulaşacaktır” diye konuştu.