Türkiye ve Katar'a karşı sinsi plan!

İsrail, Mısır ve BAE Ortadoğu'nun en karanlık isimlerinden Muhammed Dahlan'ı Filistin'de yönetime getirmek için anlaştı. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin iddiasına göre, bu üç ülke, BAE tarafından desteklenen Muhammed Dahlan'ı Mahmud Abbas'ın ve Hamas'ın yerine Filistin'in yeni lideri yapmayı planlanıyor.

ELEKTRİK KOZU

BAE, uzun bir süreden beri elektriklerin kısıtlı olarak verildiği Gazze'yi elektrik kozuyla diz çöktürmeyi planlıyor. İsrail, BAE ve Mısır'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da sıkıştırmaya ve siyasi rakibi Dahlan'ı öne çıkarmaya çalışacakları belirtiliyor. BAE, yaşanan elektrik sıkıntısının giderilmesi için yeni bir enerji santrali inşa edecek.



İSRAİL'İN RÜYASI

BAE bunun için 150 milyon dolar ayırdı. Mısır da Refah sınır kapısını insanlara ve mallara açacak. Bunun içinde Abbas'ın yerine Dahlan'ın liderliğinin kabul edilmesi için bastıracak. Benzer bir durumun Hamas'ın kontrol ettiği bölge için de geçerli olduğu ve İsrail'in Hamas'ın devre dışı kalmasını ve Dahlan'ı istediği belirtiliyor. Hedefin, Gazze'ye İsrail ile uzlaşma yanlısı olan bir Dahlan yönetiminin getirilmesi olduğu iddia ediliyor. Eğer plan uygulanırsa İsrail-Mısır rüyası gerçekleştirilebilecek. Planın bir diğer hedefi ise Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki rolünü etkisiz hale getirmek.

ÜÇLÜ MUTABAKAT

Hamas heyeti, Haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği bir haftalık Mısır ziyaretinde üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti. Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin vermişti.

Arafat suikastçısı

Muhammed Dahlan, BAE tarafından finanse edilen El Gad Televizyonu'nun sahibi. Gazze'de Hamas iktidara gelmeden önce El Fetih partisinin bu bölgedeki lideri olan Dahlan, yolsuzluktan yargılanmaya başlayınca Filistin'i terk edip Körfez'e sığınmıştı. Oldukça karanlık bir geçmişe sahip olan Dahlan'ı, Mahmut Abbas Yaser Arafat'ın ölümünden sorumlu tutmuştu. İngiliz The Guardian gazetesinin eski editörü David Hearst ise Dahlan'ı, 15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlamıştı. Son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye'de gündeme gelen Dahlan, daha önce de Libya'da iç savaş çıkarmakla suçlanmıştı. (Yenişafak)