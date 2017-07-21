Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?

1967’den bu yana Doğu Kudüs’ü işgal eden ve adım adım Aksa üzerinde denetim kurmaya çalışan İsrail’e karşı 50 yıldır geleneksel olarak devam eden ‘kınama’ mesajları bir kez daha Müslüman ülkeler tarafından yayınlandı…

Bu ‘cılız’ tepkilerden fazlasının gelmemesi ise İsrail’in bölgedeki baskı ve işgalini bir adım ileri taşımasında büyük bir rol oynuyor… İslam dünyasının bu tavrını anlamak içinse yaşananlara biraz yakından bakmak gerekiyor.

1948-1973: Filistin’e destek dönemi

İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistin’de yaşananlar bütün Müslüman ülkelerin gündeminde yer alıyor. Nitekim İsrail’in kurulduğu 1948 yılında Arap ülkeleri ile İsrail arasında savaş yaşanmış ve bu dönemde Kudüs İsrail tarafından işgal edilmiştir. Benzer savaşlar 1967 ve 1973’te de yaşanmıştır. Bu dönemlerde ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke tarafından desteklenen İsrail, Arap ülkelerini yenilgiye uğrattığı gibi Doğu Kudüs’ü de fiili olarak işgal etti.

Nitekim yaşanan savaşların sonucunda güçlü bir Arap ülkesinin olmadığı da ortaya çıktı. 1973 sonrası dönem Müslüman ülkelerin Filistin’e olan ilgisinin de zayıflamaya başladığı dönemin başlangıcı olmuştur. Nitekim bundan sonraki dönemde Arap ülkeleri ulusal çıkarlarını merkeze alan politikalar izlemeye başladı. Bu döneme kadar Filistin meselesi ile yakından ilgilenen Mısır, 1979’da Camp David Anlaşması ile İsrail’i tanıdı. Bu durum Arap ülkelerinin tepkisini çekse de gerçeği değiştirmedi.

Ürdün Mescid-i Aksa'yı koruyamadı

Yine 1967 savaşının ardından İsrail, Doğu Kudüs’ü işgal ederken, Batı Kudüs ise Ürdün’ün egemenliğinde kaldı. Ürdün’ün de o dönemden itibaren Filistin politikasının değiştiği görülüyor. 1967 işgalinden sonra Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı 2000 yılına kadar Harem-i Şerif'in yönetiminde tek söz sahibi oldu. Ürdün’ün Filistin ile ilgili yaklaşımı ise Kudüs ve Aksa ile sınırlı kaldı.

Buna rağmen Ürdün, Kudüs'ü korumakta başarısız oldu. 2000 yılında İsrail Başbakanı Şaron'un yanındaki askerlerle birlikte Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve postalları ile Aksa'nın içine girmesi sonrası bölgede tansiyon artmış ve II. İntifada meydana gelmiştir. Nitekim Ürdün'ün başarısızlığı bununla da sınırlı kalmamış ve İsrail yönetimi, 2000'li yıllarda Kudüs'teki etkisini artırmaya başlamıştır.

Faysal: Kudüs'ün sesi olmak istedi

Suudi Arabistan, İsrail’ın bağımsızlığına karşı çıkan ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle 1964’te Kral olan Faysal, Filistin davası ile yakından ilgilenmiş ve İsrail’ine karşı direnişe destek vermeye çalışmıştır. Özellikle 1967 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşı ile 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın kundaklanması ve bir süre namazlara kapatılmasından sonra Fas Kralı Hasan ile Suud Kralı Faysal’ın ortak çağrısıyla Rabat’ta toplanan Müslüman ülkeler birlikte hareket etmek için ortak noktada buluştu. Kral Faysal’ın da etkisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın temelleri atıldı ve 1969 yılında kuruldu.

Diğer Müslüman ülkelerin politikası ise bu ülkelerin bile gerisinde kaldı. Müslüman ülkelerin birlikte hareket edememesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş felsefesinden uzak bir görüntü çizmesi İsrail’in elini güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hem Müslüman ülkeler hem de İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in işgali ve saldırıları karşısında etkin bir karşı duruş sergileyememekte ve yaşanan saldırıları sadece ‘kınamakla’ yetinmektedir.

Türkiye ve Katar etkin ancak dönüştürücü değil

Son dönemde Filistin ile ilgili farklı bir politika izleyen bir diğer ülke ise Türkiye. 2000’li yıllara kadar zaman zaman Filistin’e destek verse de etkin bir rol üstlenmekten uzak görünen Türkiye, 2000’li yıllarda Filistin ile yakın ilişkiler kurmaya başlamıştır. İsrail’in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine karşı çıkan ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargonun kaldırılmasını yüksek sesle dile getiren Türkiye’nin konumu bölge halkının da takdirini kazandı.

Ancak gerek Türkiye’nin bölgesinde karşı karşıya kaldığı diğer sorunlar gerekse de imkan ve kapasitesinin sınırlı olması istediği etkinliği göstermesinin önünde bir engel olarak durmaktadır. Bunun ortaya çıkmasındaki bir diğer neden ise Müslüman ülkelerin ortak hareket edememesinden kaynaklanıyor. Türkiye ile birlikte Filistin’e ve Kudüs’e en büyük desteği veren bir diğer ülke ise Katar. Katar’ın ve Türkiye'nin desteği büyük bir önem arz etse de dönüştürücü bir etkisi yok.