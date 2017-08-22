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Türkiye ve İran'ın ortak hareket etme kararı İsrail'i fena kızdırdı!

Terör Devleti İsrail’in stratejik etüt merkezi Başkanı Martin Sherman, arasında ittifak kurulmasını İsrail için korkunç bir gelişme niteledi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:59
Türkiye ve İran'ın ortak hareket etme kararı İsrail'i fena kızdırdı!

İsrail’in stratejik etüt merkezi Başkanı Martin Sherman Türkiye ve İran arasında ittifak kurulmasını İsrail için "korkunç bir gelişme" niteledi.

Siyonist uzman Sherman, Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurmak için Tahran ve Ankara’yı birbirinden uzaklaştırmak gerektiğini kaydetti.

Sherman, Kuzey Irak referandumu adeta bir yapıştırıcı gibi iki ülkeyi birbirine kenetlediğini, bağımsız Kürt devleti kurmak için İran ve Türkiye’nin muhalefetini hafifletmek gerektiğini ifade etti.

İran ve Türkiye bir ittifak kurmak üzere olduklarını belirten Sherman, bu durum İsrail için korkunç ve iyi olmayan bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kyanak: FHA

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:59
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