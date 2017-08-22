Türkiye ve İran Kandil'i böyle yerle bir edecek

Türkiye’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin temaslarının ardından Ankara’da Tahran yönetimi ile birlikte Sincar ve Kandil’e yönelik ortak operasyon şartları ve muhtemel ortak 3 farklı harekât planını masaya yatırıldı. Operasyon, Sri Lanka ordusunun “Tamil Kaplanları” adlı terör örgütüne karşı verdiği mücadelede olduğu gibi PKK’nın tamamen bitirme amaçlı olacak.

Tahran yönetimi, daha önce Ankara’nın birçok defa teklif etmesine rağmen Suriye iç savaşı süresince Şam rejimi ve İran’ın sahadaki paramiliter güçleri ile işbirliği görüntüsü veren PKK’nın bölgedeki varlığına ses çıkarmıyordu. Ancak, ABD’nin DEAŞ’a karşı koalisyonun küçük ortağı haline getirdiği PKK terör örgütü ile birlikte Rakka operasyonuna kalkışması bölgenin iki karar verici ve söz sahibi ülkesi Türkiye ve İran’ın tepkisini çekti. Ankara - Tahran şimdi bölgenin başına bela olan terör örgütü PKK’ya yönelik Irak sahasında ortak operasyon hazırlıklarına başlatmış durumda. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyareti ile başlayan görşmeler, 5 Eylül’e kadar devam edecek. Görüşmelerde Ankara’nın kaygılarını gidermeye yönelik bölgesel güvenlik stratejisi kapsamında 7 madde üzerinde bir anlaşma sağlanırsa Ekim ayında Kandil operasyonun başlaması planlanıyor. Ankara’nın olur vermesi durumunda Kandil’e yönelik 9 stratejik bölgeden, Sincar’a yönelik de 4 stratejik noktadan operasyon yapılması için hareket planlarına son şekli verilecek. Operasyonun en az 3 ay sürmesi bekleniyor. Hedef örgütün lider kadroları ve örgütün Irak sahası içinden Türkiye ve İran’a yönelik tehdit algısını tamamen ortadan kaldırmak olacak.

ÜÇ AŞAMALI OPERASYON

Operasyon 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamasında TSK, havadan operasyonlarla Kandil’deki 48 kampı hedef alacak. İlk aşama 8-10 gün sürecek. TSK, eş zamanlı olarak Türkiye sınırındaki Zap, Avaşin, Bervari, Batufa, Cemçu gibi Türkiye sınır hattına yakın mesafedeki 19 kampta hava operasyonlarında birinci derece hedef olarak belirleyecek.

Operasyonun 2. aşamasında ise İran kendisine sıfır ve 891 kilometre sınır durumundaki Kandil’e yönelik kara operasyonu başlatacak. Türkiye’nin de eş zamanlı olarak, Kandil ile Sincar arasında ve Türkiye sınır hattındaki örgütün lojistik hatları olarak belirlenen ve Irak sınır içinde 49 km kadar derinlikteki 19 kampa yönelik operasyon başlatması planlanıyor.

İran, Kandil operasyonu için 42 bin askerini cephe önü ve cephe arkasında görevlendirmeyi planlıyor. Ankara ise bölgede çok sayıda askerle, örgütün fiziki şartlarını dikkate alarak kolay hedef olmak yerine bölgede hareket kabiliyeti olan nitelikli askerlerle sahada yer almayı hedefliyor. Türkiye, 291 kilometre uzaklıktaki Kandil’e havadan operasyonlarla destek verecek.

Örgütün kalbine yönelik operasyonun 3. aşamasında ise TSK ve MİT’in bölgedeki askeri hatları Zap, Avaşin ve Çaykurna gibi kritik hatlardan harekete geçirmesi bekleniyor. Zira örgütün nefesi kesildiği noktalardan geçememesi durumunda Suriye’ye geçmek isteyeceği varsayılıyor ve önemli geçiş noktaları bu sebeple tutulacak. Mevsim şartları dikkate alınarak Kandil operasyonun en geç Aralık ayın ikinci haftasında bitirilmek isteniyor.

Ancak örgütün farklı kanallar açarak Irak sahası içinde yayılma riskine karşı Ankara,Tahran’dan en az 5 yıl Kandil’de üs kurup çıkmamasını istiyor.

İKİNCİ HEDEF SİNCAR

Diğer taraftan operasyonun 2. aşamasında Kandil’in yanı sıra TSK’nın örgütün ikinci Kandil’i sayılan Sincar’daki PKK varlığına yönelik operasyon yapması bekleniyor. Bu operasyon için henüz tam anlamı ile harekât planları tamamlanmış değil. Ancak İran Sincar’da PKK’ya yönelik operasyonlar sürecinde bölgedeki Haşti Şabi güçlerinde destek verebileceğini ifade ederken Ankara bu seçeneği şimdilik sadece elde tutuyor. Ankara Sincar’da kendi göbeğini kendisi kesmeye çalışacak. Sincar’da ise ilk hedef Irak sınırları içindeki 7 kamp olacak.

LİDER KADRO VURULACAK

Ankara ve Tahran arasında başlayan görüşme trafiğinde, Ekim ayında başlaması planlanan ortak operasyon ile örgütün Kandil’deki 8’i merkez özelliği taşıyan toplam 48 kampı operasyonda birinci derece hedefte olacak. Özellikle örgütün sözde lider kadrolarının hayatını sürdürdüğü Levje, Şehidan, Kalatuka gibi 8 kamp harekâtın havadan ve karadan öncelikli olarak vurulacak. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği hava operasyonları sırasında Kandil’in örgütün lider kadrosunun İran hattına kaçışına mâni olmak için İran askerî yetkilileri 28 önemli geçiş noktasını kapatacak. Operasyon, Sri Lanka ordusunun Tamil Kaplanları terör örgütüne karşı verdiği mücadelede olduğu gibi PKK’yı tamamen bitirme amaçlı olacak.

SRİ LANKA MODELİ NEDİR?

Sri Lanka’da güvenlik güçleri, ayrılıkçı “Tamil Kaplanları” adlı terör örgütüne karşı kapsamlı bir mücadele vermiş ve düzenlenen operasyonlarla kurucuları ve diğer üst düzey yöneticileri öldürülerek örgüt tamamen yok edilmişti.