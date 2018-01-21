Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı ile Suriye konulu bir görüşme yaptı.21 Ocak 2018 Pazar 16:46
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile Suriye konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu konuda yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulmuştur."