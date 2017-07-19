Türkiye ve Irak arasında temas

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Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.
19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:07
Başbakan Binali Yıldırım,
Irak Başbakanı İbadi ile
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:07
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ibadi
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