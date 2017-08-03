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Türkiye ve İngiltere arasında temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 21:06
Türkiye ve İngiltere arasında temas

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Johnson'un talebi üzerine yapılan görüşmede iki mevkidaş Kıbrıs ve Irak konularını ele aldı.

Çavuşoğlu ve Johnson ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 21:06
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