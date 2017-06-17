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Türkiye ve Azerbaycan'dan iş birliği

Türkiye ve Azerbaycan ombudsmanlıkları arasında eğitim, tecrübe paylaşımı ve bundan sonraki ilişkiler konusunda mutabakat imzalandı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 20:20
Türkiye ve Azerbaycan'dan iş birliği

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye ve Azerbaycan ombudsmanlıkları arasında eğitim ve tecrübe paylaşı konularında iş birliklerini öngören mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğindeki toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında katılımcıları bilgilendiren Malkoç, yetkililerden Azerbaycan'da yapılan faaliyetler konusunda bilgi aldı.

Dünyada 17. en büyük ekonomi ve 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin bu tür toplantılara katılmasının önemli olduğunu ifade eden Malkoç, insan hakları, adalete erişilebilirlik ve iyi yönetim konusundaki tecrübelerini diğer katılımcılarla paylaştıklarını anlattı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 20:20
  1. Türkiye ve Azerbaycan'dan iş birliği
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202318 sa önce
    Türkün Türkten başka dostu yokmu bu dünyada..?kime dost dediysek (batılılar arasında ) bizi arkadan hançerledi..!
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