Türkiye ve Azerbaycan'dan iş birliği

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye ve Azerbaycan ombudsmanlıkları arasında eğitim ve tecrübe paylaşı konularında iş birliklerini öngören mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğindeki toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında katılımcıları bilgilendiren Malkoç, yetkililerden Azerbaycan'da yapılan faaliyetler konusunda bilgi aldı.

Dünyada 17. en büyük ekonomi ve 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin bu tür toplantılara katılmasının önemli olduğunu ifade eden Malkoç, insan hakları, adalete erişilebilirlik ve iyi yönetim konusundaki tecrübelerini diğer katılımcılarla paylaştıklarını anlattı.