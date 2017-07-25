'Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacağız'

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapan Katar, Türkiye ve ABD'nin yen bir tatbikata hazırlandıklarını belirtti.

Atiyye şu ifadeleri kullandı: "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak."

'KATAR'A ABLUKA UYGULAYAN ÜLKELER TRUMP'IN TWEETLERİNE GÜVENDİ'

ABD'nin Katar'daki askeri üssün taşınmasına ihtimal vermeyen Atiyye, Türk askerlerinin Katar'a gönderilmesinin hızlandırılmasının da Doha'ya yönelik olabilecek bir askeri gerilime karşı olmadığının altını çizdi.

Washington-Doha ilişkilerinin güçlü olduğu, Katar'daki Amerikan ve Türk askeri varlıklarının kesinlikle rahatsızlık kaynağı olmadığına dikkati çeken Atiyye, "Katar'a abluka uygulayan ülkeler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın duruşuna açık desteğini görmezden gelerek tansiyonu yükseltmede ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine güvendi" ifadelerini kullandı.

Katar ve ABD, geçen ay Başkan Donald Trump’ın "Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor" sözlerine ve Körfez ülkelerinin yaptırımlarına rağmen 'Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır' isimli ortak tatbikat düzenlemişti. İki ülke geçen ay 12 milyar dolarlık savaş uçağı alımı için de anlaşma imzalamıştı.

'ABLUKAYI KALDIRMAK İÇİN MEVCUT ULUSLARARASI PROSEDÜRE BAŞVURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Bu arada Atiyye, Katar'a abluka uygulayan ülkelere yönelik 'yasal prosedüre başvuracaklarını' açıkladı. Atiyye, "Bu ülkelerin ablukayı kaldırma konusunda gecikmesi durumunda Katar, söz konusu ablukayı sonlandırmak için mevcut uluslararası yasal prosedürlere başvurmak zorunda kalacak" dedi.