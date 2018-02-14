Nurettin Canikli ve ABD Savunma Bakanı Mattis arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu akşam saat 20.00'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya gelecek.14 Şubat 2018 Çarşamba 11:24
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında TSİ 20.00'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirileceği görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alınacak.
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