Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma

Vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasıyla gerilen diplomatik ilişkiler rağmen Türkiye ile ABD arasında ticari konulardaki yakın işbirliği sürüyor. THY’nin geçen ay 11 milyar dolarlık uçak siparişinin ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı da yangınla mücadele kapsamında ABD’den 20 Sikorsky almaya hazırlanıyor.

20 Sikorsky helikopter satın alma süreci, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kiralık hava araçlarından sadece yangın mevsimini kapsayan Mayıs- Ekim ayları arasında hizmet alınıyor. Yangın mevsimi dışında meydana gelen orman yangınlarında da hava gücünün kullanılabilmesi ve dışa bağımlı olmaktan kurtulmak amacıyla 6 idari helikopter alındı ve 20 Sikorsky’nin de alım işlemleri başlatıldı.

ABD’den alımı gerçekleştirilen ve bir kısmı yapılan ödemeleri devam eden helikopterlerin 2021-2023 yılları arasında teslim edileceği belirtildi. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı bütçesinde yer alan bilgiye göre ise orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 24 helikopter, 1 genel maksatlı uçak ve 5 amfibik uçak kiralama sürecine devam ediliyor.

Başbakanlık envanterinde bulunan 1 Citation 650 jet uçağı da Orman Genel Müdürlüğü’ne devredildi.