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Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma

THY`nin 11 milyar dolarlık siparişinden sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı da Sikorsky alıyor.

03 Kasım 2017 Cuma 10:13
Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma

Vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasıyla gerilen diplomatik ilişkiler rağmen Türkiye ile ABD arasında ticari konulardaki yakın işbirliği sürüyor. THY’nin geçen ay 11 milyar dolarlık uçak siparişinin ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı da yangınla mücadele kapsamında ABD’den 20 Sikorsky almaya hazırlanıyor.

20 Sikorsky helikopter satın alma süreci, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kiralık hava araçlarından sadece yangın mevsimini kapsayan Mayıs- Ekim ayları arasında hizmet alınıyor. Yangın mevsimi dışında meydana gelen orman yangınlarında da hava gücünün kullanılabilmesi ve dışa bağımlı olmaktan kurtulmak amacıyla 6 idari helikopter alındı ve 20 Sikorsky’nin de alım işlemleri başlatıldı.

ABD’den alımı gerçekleştirilen ve bir kısmı yapılan ödemeleri devam eden helikopterlerin 2021-2023 yılları arasında teslim edileceği belirtildi. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı bütçesinde yer alan bilgiye göre ise orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 24 helikopter, 1 genel maksatlı uçak ve 5 amfibik uçak kiralama sürecine devam ediliyor.

Başbakanlık envanterinde bulunan 1 Citation 650 jet uçağı da Orman Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:13
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Sikorsky
  • JurnalJurnal44 dk önce
    TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDEN DEM VURULDUĞU ZAMAN:TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!HÂLÂ DOST VE MÜTTEFİK GİBİ KELİMELER SİNİR UÇLARIMI HARAB EDİYOR.KLİŞE SÖZLERDEN İMTİNA EDİLMELİ
  • İsmetİsmet45 dk önce
    Müttefik ve stratejik ortağımız ABD. Itirazı olan varsa haberi bir daha okusun
  • MM49 dk önce
    Alis veris yapin ama asla guvenmeyin dost yapmamin.
  • yazikyazik57 dk önce
    Işbirliğinize tükürüm . pkk ya silah verecek fetoya yardim edecek ust akil olacak eeee
  • birisibirisi1 sa önce
    Yeri gelirseabd teröristlere dilah veryor abd yı tenkit ediyorsun yeri gelirse sanki abd daimi dosttur anlaşma yapıldı yazyorsunuz bu ne çelişkş
  • erolerol1 sa önce
    dev anlaşma yok dev soyulmuma var
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