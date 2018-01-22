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"Türkiye ve ABD arasında çatışma çıkabilir"

AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Suriye'de Türkiye ve ABD ordularının çatışabileceğini söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:56
"Türkiye ve ABD arasında çatışma çıkabilir"

AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Afrin harekatını Menbiç ve Fırat'ın doğusunda düzenlenecek harekatların izlemesi halinde Türkiye ve ABD ordularının çatışabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre RT televizyonuna Afrin harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakış, "ABD, Afrin'de askerlerinin bulunmadığını belirterek kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Ancak o bölgede ABD'nin silahlandırdığı ve eğittiği kişiler var. Eğer Türkiye, operasyona devam etme ve bunu Menbiç ve Fırat doğusuna genişletme kararı alırsa, ABD'yle çatışabilir. Dolayısıyla iki müttefik ülke, üçüncü bir ülkede çatışma riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:56
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