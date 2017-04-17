Türkiye üretim üssü oldu!

Yılın ilk çeyreğindeki rakamlar da Türkiye'nin artık otomobilci olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, ilk üç ayda toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet oldu. Toplam üretim yüzde 23, otomobil yüzde 44 arttı. Aynı şekilde ilk çeyrekte toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 60'a çıktı.

Toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv ihracatçıları arasındaki liderlik yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Liderliğin her ay el değiştirdiği rekabetin bir numarası martta Oyak Renault oldu. Oyak Renault, 79 bin 277 adetle liderliğe yükseldi.



Geçen ayın birincisi Tofaş 78 bin 531 adetle ikinci sıraya geriledi.



Yıla lider başlayan Ford Otosan ise 75 bin 551 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Hyundai Assan 51 bin adetle dördüncü sıradaki yerini koruyor.