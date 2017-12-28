Türkiye ümmetin doğal lideri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika temasları kapsamında ziyaret ettiği Sudan, Çad ve Tunus’ta, bir imparatorluk ülkesinin devlet başkanı gibi karşılandı. Osmanlı’ya duyulan özlemin Erdoğan’a gösterilen ilgi ve sevgi gösterileriyle bir kez daha hissedildiği Afrika turunu Akit’e değerlendiren uzmanlar, Türkiye’nin ümmetin doğal lideri olduğunu, Afrika ziyaretinin manevi ilişkilerin tesisinin yanı sıra ekonomik anlamda da stratejik boyutlarının bulunduğunu söylediler.



OSMANLI’DAN SONRA İLK KEZ



ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Ali Coşar: “Erdoğan’ın Afrika temasları Türkiye’nin hem siyasal anlamda global ölçekte bir açılım hem de manevi anlamda bir fütuhattır. Ziyaret sırasında oluşan sıcak görüntüler, hilafetin ardından 95 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güzel atmosferinin bir tablosudur. Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık ve sıhhat versin, şu ana kadarki tüm çalışmalarını taçlandıracak şekilde bu adımları atıyor. Kudüs zaferi, Afrika turu ile konjoktürel olarak taçlandırılmış oldu. İslam dünyası büyük bir ümitle Türkiye’nin, Erdoğan’ın liderliğine oldukça sıcak bakıyor. Aynı zamanda Körfez’deki oyunlara da bir panzehir oluşturdu.”



BATI’NIN AL-VER PLANI BOZULDU



YTSAM Yayın Kurulu Başkanı Kemal Çiçek: “Afrika tamamen sömürülmüş bir kıta. Birçok ülkesi zaten Türkiye’den mal alıyordu. Ancak Batılı ülkerden bizden alıp onlara satıyordu. Şimdi ise Türkiye Afrika’ya açılmakla doğrudan ticareti başlattı. İlişkilerin gelişmesi için bazen devlet adamlarının doğrudan temas kurması, Türkiye’nin samimiyetini ve sömürgeci ülkelerden olmadığının anlatılması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı şu an tam olarak bu. Şunu da unutmamak lazım Afrika, Osmanlı’nın en zayıf dönemlerinde bile çok iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Ama maalesef biz yıllardır Batı ile ilişkimizi geliştireceğiz diye Afrika ve Ortadoğu’ya çok uzak durduk. Bu bakımdan son gelişmeler oldukça umut verici.”



‘DENKLEMDE BİZ DE VARIZ’ MESAJI



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal: “Türkiye, egemen güçlere yönelik ‘bizden habersiz Filistin’de emrivaki yapamazsınız, Suriye’yi bölemezsiniz, Körfez’deki denklemde artık biz de varız’ mesajını taşıdığını söyledi. Türkiye’nin Kudüs konusunda büyük bir cesaret ve sorumluluk örneği göstermesi diğer mağdur ülkelere ciddi cesaret kaynağı oldu. Bunun karşılığını da görüyoruz. Suriye ve Irak’ta Türkiye aleyhine gelişmeler olurken Kudüs ve Afrika çıkışları çok önemli oldu. Arap dünyasında Türkiye’yi saf dışı edebilecek hamlelere karşı yapılmış önemli bir karşı hamle oldu."

FARUK ARSLAN / İSTANBUL