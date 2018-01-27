Türkiye HIMSS dijital hastane sayısında Avrupa'yı solladı

Sağlık Bakanlığının hem hizmet kalitesini artırmak hem de artan talebe çok daha hızlı cevap verebilmek amacıyla başlattığı sağlıkta dijital dönüşüm süreci tüm hızıyla sürüyor. Bakanlık verilerine göre Türkiye’deki e-Nabız kullanıcı sayısı 2017’de 1,7 milyon artış göstererek 6 milyon 800 bine ulaştı.

SİSTEMİ KULLANANLAR ARTTI

2017’de e-Nabız’da kişi sağlık bilgilerinin kimlerin gördüğünün gösterilmesi sağlandı, İlaçlarım Menüsü, Aşı Takvimi Menüsü sisteme eklendi. 2017’de Teleradyoloji Sistemi’ne entegre hastane sayısı 2016’ya göre yüzde 17 daha artarak 704 olurken, sisteme kayıtlı vatandaş sayısı yüzde 95 artarak 43 milyon 942 bin 412’ye ulaştı. E-Nabız üzerinden sistemi aktif kullanan vatandaş sayısı ise yüzde 68 artarak 2 milyon 48 bin 473 oldu. Sistemdeki çekim sayısı 78 milyon 271 bin 664; rapor sayısı 51 milyon 16 bin 954 olarak belirlendi. 2017 itibarıyla sistem üzerinden uzaktan rapor yazımı başladı.

Engelli vatandaşların, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebildikleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden randevu talebinde bulunabildikleri, tercüme hizmeti alabildikleri bir Mobil Uygulama hizmeti olan Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) hizmete alınırken; ESİM’de bu güne kadar 4 bin 38 kullanıcı, 4 bin 950 çağrı hizmeti aldı.

AVRUPA'YA FARK ATTIK

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye’nin son yıllarda sağlık bilişimi alanında kalıcı ve dünya ile yarışabilen, ayrıca dünyaya da örnek olabilecek sistemleri hayata geçirdiğini söyleyerek, “Sağlığın iki öznesi olan doktor ve hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dijitalleşme stratejisi geliştirdik. Bir yandan sağlık profesyonellerinin çok daha kaliteli ve verimli hizmet vermelerine yönelik uygulamalar geliştirirken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın sağlığa erişimlerini ve aldığı sağlık hizmet kalitesinden memnun olmalarını amaçlayan bir dijital vizyon benimsedik.” dedi.

"DÜNYAYA LİDERLİK EDEN ÜLKE HALİNE GELMEK İSTİYORUZ"

Birinci, “Ülkemizde sağlık tesislerinin dijitalleşmesi konusunda dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu haline geldik. Uluslararası geçerliliği olan dijital seviyelere ulaşılmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Sağlık tesislerinin dijitalleşmesi konusunda önemli bir derecelendirme kuruluşu olan HIMSS dünyada hastaneleri dijitalleşme yönünden değerlendiren bağımsız bir kuruluştur. Biz de ülkemizde sağlık tesislerinin dijitalleşmesi konusunda HIMSS ile ortak çalışmalar yürüterek hastanelerimizi dünya ölçeğinde dijitalleşmiş kurumlar olarak akredite etmeyi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla dijitalleşme konusunda birçok gelişmiş ülkenin de önünde yer alıyoruz. HIMMS Avrupa skorlarına bakacak olursak, Avrupa genelinde 196 olan HIMSS Seviye 6 hastanenin 164’ü ülkemizde. Yine dijitalleşmedeki en yüksek seviye olan HIMSS Seviye 7 sayısı Avrupa genelinde toplam 5 adettir. Bunlardan biri de ülkemizde bulunan İzmir Tire Devlet Hastanesi. Bizim vizyonumuz ülkemizdeki tüm hastaneleri minimum Seviye 6’ya çıkarmak, bunların en az 20 tanesini de bu yıl içerisinde Seviye 7 olarak tescil ettirmektir. Biz dijitalleşme vizyonumuzu bu yıl da kesintisiz olarak sürdürerek bu alanda dünyaya liderlik eden bir ülke haline gelmek istiyoruz.”

GÜNDE 500 BİN RANDEVU

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde 2017’de 129 milyon 354 bin 69 çağrı cevaplandı; bu çağrılara binaen 122 milyon 67 bin 859 randevu verildi. Randevu gerçekleşme oranı ise yüzde 76,60 olarak gerçekleşti. Günlük ortalama çağrı sayısı 354 bin 394; günlük ortalama randevu sayısı ise 494 bin 516 oldu.