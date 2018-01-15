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'Türkiye topraklarımızdan çekilsin, içişlerimize...'

Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'yi hedef alan bir açıklamada bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:36
'Türkiye topraklarımızdan çekilsin, içişlerimize...'

Mikdad "Bu hiçbir bahane veya açıklama ile haklı çıkarılamaz. Türkiye hükümetinin güçlerini topraklarımızdan çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN SURİYE'DE ÜS BULUNDURMASI İŞGALDİR'

ABD'nin Suriye'de üslerinin olmasına da değinen Mikdad "Hiçbir ülkenin Suriye hükümetinin onayı olmadan topraklarımızda askeri üs bulundurması kabul edilemez. Bu saldırganlık ve işgaldir. İlerideki adımlarımızda bu belirlemelerden yola çıkarak hareket edeceğiz" dedi.

ONLARA SURİYELİ DİYEMEYİZ

Mikdad Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlere ilişkin de şunları söyledi: "Biz binlerce yıl ortak bir hayatı paylaşmış tek bir halkız. Ancak ABD, Suriye Demokratik Güçleri'ne (DSG) yatırım yapıyor. Vatanı ve vatanının çıkarlarına aykırı hareket edenler Suriye ve Suriye halkının düşmanıdır. Kürtlerin çoğu birer Suriye vatanseveri. Ancak başka ülkelerden para alanlar da var. Elbette onlara ne Suriyeli ne de vatansever diyebiliriz. Ülke içindeki sorunların tamamını kendi kendimize çözmeliyiz, ABD ile müttefik olarak değil. Suriye'yi bölmeyi başaramayacaklar, bu yakın zamanda apaçık olacak. Onlar (DSG) için daha iyi olan Suriye ordusunun safına geçmeleri. Her ihanetin bedeli vardır."

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:36
  1. Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad
  2. Türkiye
  • YorumYorum30 dk önce
    Ülkendeki terör örgütlerine de aynı çağrıyı yap.Toprak bütünlüğü esastır.Topraklarınızı koruyamazsanız ABD binlerce km öteden gelir işgal eder.
  • Vatan severVatan sever35 dk önce
    Ulan köpek şerefsiz iranı rusyayı abd. Ye niye çıkın demiyon şerefsiz köpek
  • AliAli52 dk önce
    Böyle söyleyebilmek için sınırlarına sahip olacaksın Esedin bakanı.
  • haydarhaydar1 sa önce
    Suriyenin Kürtlerle ilgili sözlerine sazan gibi atlayanlara selam olsun...
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