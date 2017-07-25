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Türkiye teslim edin dedi... onlar serbest bırakıyor...

Romanya, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:42
Türkiye teslim edin dedi... onlar serbest bırakıyor...

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı.

Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.

İSMİ INTERPOL LİSTESİNDEYDİ

Sputnik'te yer alan habere göre Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.

Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:42
  1. romanya
  2. pkk
  3. DHKP-C
  4. Interpol
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