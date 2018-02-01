Türkiye, teröre destek veren ABD’yi yargılatabilir!

ABD’nin Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG’ye silah yardımı yaparak Türkiye’nin bekasını hedef almasından ötürü ABD’yi Uluslararası Adalet Divan’ında yargılatabileceğini söyledi. 1979 yılında Orta Amerika'da, Nikaragua'da solcu Sandinista Gerillalarının sağcı Samoza Hükümetini devirerek iktidarı ele geçirdiklerini ancak devrik Devlet Başkanı Samoza'nın taraftarlarından oluşan gruplar ülkede boş durmayıp, Sandinista Hükümeti aleyhine her türlü faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “ABD'nin kontra denilen paramiliter güçlere askeri, lojistik, eğitim, istihbarat ve taktiksel plan anlamında yardım ettiği söyleyen Nikaragua, ABD'nin desteklediği kontralarla mücadelede başarısız olunca, Uluslararası Adalet Divanı'na ABD aleyhine, askeri veya yarı askeri faaliyetleri üzerinden tazminat talebiyle şikâyette bulunmuştu.” dedi.

Adalet Divanı ABD’yi suçlu bulmuştu

Milat'tan Koray Taşdemir'in haberine göre Sofuoğlu, “Bu şikâyet üzerine Uluslararası Adalet Divanı 3'e karşı 12 oyla, ABD'nin Nikaragua topraklarında 1983–84 yıllarındaki belirli saldırıyla ve dahası 3. alt paragrafta yer alan kuvvet kullanımı içeren müdahalelerde bulunarak, Nikaragua Cumhuriyeti'ne yani bir uluslararası hukuk teamülü olan başka devlete karşı kuvvet kullanmama yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Açıkça ABD'yi suçlu bulmuştu.” diye konuştu. Divan’ın ABD'nin kontralara yardım ettiğini ve destekte bulunduğunu kabul etmiş ve bu nedenle söz konusu eylemlerden ABD'yi sorumlu tuttuğunu kaydeden Sofuoğlu, “Divan, ABD'nin kontralara sağladığı desteğin boyutunu da incelemiş ve bu desteğin silahlı saldırı boyutunda olup olmadığına da bakmış bu konuda, kontralara yapılan ABD yardımlarının silahlı saldırı boyutunda olmadığına karar vermişti.” diye konuştu.

Aynı karar Türkiye için de geçerli

1983-84 yılında Adalet Divanı’nın verdiği kararın bir benzeri şimdi Türkiye için geçerli olacağını kaydeden Sofuoğlu, “Aynı ABD şimdi de Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü hedef alan kendi terör listesinde bile olan PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silahlı destek vererek aynı suçu işlemektedir. İşte Türkiye diğer delillerin yanı sıra İngiltere ve ABD Pentagon'dan gelen bu açıklamaları ve 1983-84 Uluslararası Adalet Divanının Nikaragua'yı haklı bulan kararını da emsal göstererek Uluslararası Adalet Divanına müracaat edebilir.” dedi. Sofuoğlu, Uluslararası Adalet Divanı’ndan yeniden ABD'yi suçlu bulan karar çıkar mı ya da çıksa da ABD bu karara uyar mı kısmı bambaşka bir konudur. Varsın Uluslararası Adalet Divanı aynı suça aynı kararı çıkarmasın ya da varsın ABD böyle karar çıksa da buna uymasın. Bu hiç mühim değildir. Uluslararası Adalet Divanı böyle bir karar almazsa ya da alsa bile ABD bu karara uymazsa uluslararası camiada yine yalnız kalacak olan kendileridir. Türkiye, BM Güvenlik Konseyindeki Kudüs oylamasında yaptığı gibi yine ABD'yi köşeye sıkıştırmış olur. Bundan sonra başta Türkiye'deki Aydıncıklar, kimin uluslararası hukuku çiğnediğini görmüş olur. Uluslararası camiada eli güçlenen ülke Türkiye olur. Dünya Barışına hizmet etmesi beklenen ABD, teröre destek vermekle bir kez daha köşeye sıkışmak durumunda kalır.”