Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik gönderdi
Türkiye yaklaşık 1 haftadır Azez-Mare hattına sızma girişimleri yapan terör örgütü PKK'nın Suriye kolunun saldırılarına karşı bölgeye takviye kuvvet gönderiyor.21 Haziran 2017 Çarşamba 02:28
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin Ağustos 2016'da başlatılan ve yaklaşık 2.500 km kare alanı özgürleştiren Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen alanalara saldırılara karşılık Muhaliflere takiye güç gönderdi.
Bölgeye gönderilen güçler Terör örgütünün sızmalarına karşı Muhaliflere destek verecek.
Akit haberin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye Tel Rıfat kasabasınada operasyon gerçekleştire bilir. Keza bölgede Terör örgütünün işgalinde bulunan ve stratejik öneme sahip Minnig hava üssü bulunuyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr