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Türkiye Suudi Arabistan'daki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde son günlerde düzenlenen, can kayıpları ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
Türkiye Suudi Arabistan'daki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde son günlerde düzenlenen, can kayıpları ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, "Bu terör saldırılarında hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Merhum güvenlik görevlilerinin ailelerine, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, terörle mücadelede Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Katif'te iki haftada 5'inci saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde devriye aracını hedef alan silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti. Bu saldırı, Katif'te iki hafta içinde düzenlenen 5'inci saldırı olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
  1. Türkiye
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Arabistan
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