Türkiye-Suudi Arabistan ilişkisi o ülkeyi fena bozdu!

Suudi Arabistan-BAE ilişkisi kan kaybediyor. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin hızla toparlanması BAE’yi korkuturken, Riyad-Abu Dabi arasındaki çatlak her geçen gün büyüyor. İki ülke Yemen’deki savaş, Müslüman Kardeşler, Riyad’ın Türkiye ile ilişkisi gibi geniş bir yelpazede görüş ayrılıkları yaşıyor.

Suudi Arabistan ile BAE ilişkileri kan kaybediyor. Rai Al-Youm haber sitesine göre iki ülke Yemen’deki savaş, Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan’ın Türkiye ile gelişen ilişkileri gibi geniş bir yelpazede görüş ayrılıkları yaşıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in karşılıklı ziyaretleri de çarpıcı biçimde azaldı. Körfez kaynakları, mevcut rahatsızlıkların gerilime dönüşerek BAE’nin Yemen’deki savaştan çekilmeye zorlayabileceğini kaydetti.

RİYAD’DA SICAK KARŞILAMA

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin hızla toparlanması BAE’yi kaygılandırıyor. Türkiye'nin Sevakin Adası'nı Sudan'dan kiralaması BAE ve Mısır'ı tedirgin ederken Riyad aynı günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ı sıcak bir şekilde ağırlayarak tepkisiz kaldı. 27 Aralık’ta Riyad’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, “Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir” dedi. Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman’ın Türkiye’yi ziyaret edeceğini de söyledi. Suudi Arabistan’ın, Türkiye’nin Suriye meselesinde ve Sünni dünyadaki rolünün ciddiyetini fark etmesiyle Ankara-Riyad ilişkilerinin gelecek haftalarda daha da derinleşmesi bekleniyor. Rai Al-Youm haber sitesine konuşan Katarlı bir kaynak, Türk-Suud yakınlaşmasının Katar-Suud arasındaki buzları da eriterek BAE’nin bölgede yalnızlaştırabileceğine işaret etti.

ABU DABİ’DE EKSEN TARTIŞMASI

Riyad-Abu Dabi ilişkilerindeki çatlak ise her geçen gün büyüyor. BAE’den sızan haberlere göre ise Abu Dabi yönetimindeki bir kanat, Suudi Arabistan’la ilişkilerin zayıflatılmasını, Yemen’deki savaştan çekilmeyi, Mısır-Suud ekseni karşısında kendi eksenini kurmayı savunuyor.

Petrol şımarığı terbiyesizler!

Türkiye’nin Somali, Katar ve Sevakin hamleleri, BAE ve Mısır’ı korkuttu. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Suudi Arabistan ve Mısır’a Türkiye’ye karşı acil birleşme çağrısı yaptı. Bundan önce de BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Birinci Dünya Savaşı’nda Medine kentini savunan Osmanlı birliklerinin komutanı Fahreddin Paşa’yı “hırsız” olarak tanımlayan bir Twitter mesajını paylaşmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zayed’i “terbiyesiz” ve “petrol şımarığı” olarak nitelendirmiş; “Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?” sözleriyle tepki göstermişti.

YENİ ŞAFAK