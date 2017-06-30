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Türkiye Suriye’de yeni ordu kuruyor

Suriye'de tamamı Suriyelilerden oluşan bölgede jandarma ve polis görevini üstlenecek yeni ordu yapılanmasına gidiliyor.

30 Haziran 2017 Cuma 09:33
Türkiye Suriye’de yeni ordu kuruyor

Tamamı Suriyelilerden oluşan ordu için İdlib, Halep, Şam, Hama bölgesinde yaşayan Türkmen ve Arapların tercih edildiği, Kürtlerin de az sayıda yer aldığı belirtiliyor.

JANDARMA VE POLİSİN GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Kurulacak yeni gücün bir anlamda jandarma veya polis görevi üstlenecek kolluk gücü tarif ediliyor.

VEYSİ KAYNAK AÇIKLADI

“El Bab’ın da güvenliğini yine kendi jandarma ve polisleriyle sağlamak ve inşa ettiğimiz üs vasıtasıyla da bölgenin, El Bab’ın genel güvenliğini sağlamak durumundayız...”

ELBİSELERİ BİLE TÜRKİYE'DE HAZIRLANDI

Yeni jandarma gücünün elbiselerinin de Türkiye’de hazırlandığını sözlerine ekledi ve ayrıntı verdi:

“Oradaki karmaşık bölgeyi yeniden inşa etmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. ÖSO bu kapsamda ordu görevini üstlenecek, terörle savaşacak; jandarma ise onun altında huzuru sağlayan bir kolluk gücü olacak.”

Ayrıca gelecekte de etkin olacak yeni bir ordu yapılanmasının adımını atıyor.

 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:33
  1. Türkiye
  2. suriye
  3. öso
  • vatansevervatansever17 dk önce
    Gec de olsa dogru karar..icumizdeki suriyeli genclerden de 10 ordu daha kurulur.nokta
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