Türkiye Suriye'de iki grubu birleştiriyor

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye, dengelerin yeniden değiştiği Suriye'de yeni bir birleşim için düğmeye bastı.

Temasların sürdüğü Muhaliflerle büyük bir birleşimin gerçekelşeceği öğrenildi. Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu ile beraber çalıştığı Tahrir-i şam grubunun ardından Suriye'de en güçlü grup olan Ahrar-u Şam ile ÖSO'yu tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Ahrar-u Şam hareketininde son dönemde logosunu değiştirmesi bu birleşim için bir sinyal olarak görülüyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr