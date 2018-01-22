Türkiye Spor Zirvesi 2018'de İstanbul'da!

Türkiye Spor Zirvesi 2018 yılında ilk kez düzenlenecek olup büyük bir istikrar ve özveri ile Türkiye'yi spor kültürü oluşmuş yarınlara ulaştırması hedeflenecek.

Zirve, 'Spor Fabrikası Türkiye’ sloganı ile geleceğin spor alanındaki yenilikçi fikirlerine ev sahipliği yapacak. Birbirinden önemli spor dünyasının etkili isimleri zirvede yerini alacak.

Zirve, 26 Mart 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bilimsel Gelişmelerin Sporla Entegrasyonu açılış oturumuyla başlayacak. Zirveye çok sayıda spor girişimcisi ve Sivil toplum kuruluşları da katılacak.