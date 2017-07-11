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Türkiye sınırının dibinde şoke eden görüntü!

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu gerçekleştiriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, Türkiye sınırına yakın noktadaki hava üssünde ABD bayrakları asılı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:02
Türkiye sınırının dibinde şoke eden görüntü!

ABD'nin, terör örgütü YPG ile Rakka operasyonu sürüyor. Dün DEAŞ ile mücadele adı altında bölgeye giden askeri sevkiyatlar görüntülenmişti. Bugünse bölgede ABD'ye ait bir askeri hava üssü görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, Kobani'nin yakınında ABD bayrağının asılı olduğu askeri hava üssü var.

Pentagon'un PKK/YPG'ye 184 TIR dolusu silah ve askeri mühimmat gönderdiği dün duyurulmuştu. Halihazırda Rakka tamamen kuşatılmış durumda. 

Washington, operasyon sona erdiğinde silahların geri alınacağını söylüyor ancak bu gerçekçi değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili 'YPG'ye verilen silahların toplanacağına inanmanın imkansız' olduğunu söylemiş, "Bölged Türk askerlerine veya Türkiye'ye yönelik tehdit durumunda askeri karşılık verilecektir" demişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:02
  1. ABD
  2. deaş
  3. PKK/YPG
  4. Pentagon
  5. Washington
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