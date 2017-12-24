Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye sınırında esrarengiz uçak...

15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılmaya çalışıldığı saatlerde kimliğini gizleyen bir uçak Kuzey Irak’a silah ve mühimmat sandıkları indirmiş.

24 Aralık 2017 Pazar 12:56
Türkiye sınırında esrarengiz uçak...

Türkiye sınırına 2-3 km mesafede İHA tarafından tespit edilen esrarengiz kargoya el konuldu. Fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmalar, örgütün çatışmaları uzatıp kaos ortamı oluşturarak Türkiye’ye dışarıdan müdahale için plan yaptığını ortaya koyarken, çok çarpıcı bir detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bir İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntüsü, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Kuzey Irak’a havadan mühimmat ve silah kargosu atıldığını belgeledi.

SINIRA 2-3 KM MESAFEDE

FETÖ üyesi pilotların direnen halka bomba yağdırdığı saatlerde kimliğini gizleyen bir uçağın Kuzey Irak’ta uçtuğu tespit edildi. Uçağın, Şırnak’taki Karaçalı-Düğün sınır hattına 2.5-3 km uzaklıktaki Kiri T bölgesine sandıklar indirdiği İHA ve karakollar tarafından belirlendi. Ele geçirilen esrarengiz kargodan otomatik silahlar ve çok sayıda mühimmat çıktı. Kime ait olduğu tespit edilemeyen gizemli kargoyla ilgili bilgi ve fotoğrafların soruşturma birimlerine iletildiği öğrenildi.

15 TEMMUZ'DA PKK DA SALDIRACAKTI

Mühimmatların terör örgütü PKK’nın 15 Temmuz gecesi sınırdan düzenlemeyi planladığı saldırıda kullanacağı üzerinde duruluyor. Kimliğini gizleyen uçağın hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise henüz bir tespit yok.

15 Temmuz darbe girişiminde başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölge halkının darbecilere karşı direniş göstermesi, FETÖ’nün planlarını bozarken, PKK’nın da kritik saatlerde harekete geçmesini engellemişti. Suriye sınırına yakın Ceylanpınar’ın Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz gecesi PYD’nin Resulayn’da çok sayıda zırhlı aracın farları ve kontakları kapalı bir şekilde Türkiye’ye girmek için beklediğini açıklamıştı.

Atilla “O gece, PYD’nin askeri kolu YPG’ye ait ağır silahlar taşıyan ve içlerinde zıhlı araçlar da olan çok sayıda araç sınırımıza dönük bir şekilde bekliyordu. Bu bilgiyi içerideki kaynaklarımdan edindim. Araçlar farları ve kontakları kapalı şekilde beklemiş” ifadelerini kullanmıştı.(Karar)

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:56
  1. 15 temmuz
  2. PKK
  3. silah
  4. uçak
  • SezerSezer1 sa önce
    Mesele Turkiye cikari olursa k kilic. Dan ses gelmez ustune olu topragi duserTersi durum olsan sahte kaplan olu veriyor
  • ŞahitŞahit5 sa önce
    Allah'ın da bir planı var şu da bir gerçek savaş kaçınılmaz olacak hazır olun tarih yeniden yaziliyor
  • BayramMurathanBayramMurathan5 sa önce
    FetÖ ye zerre kadar sempati duyanları kodese tıkmak lazım. Çok tehlikeli yaratıklar. Bu kadar kötülük yapanlara Allah ne yapar...
  • LadiklimuzafferLadiklimuzaffer6 sa önce
    PKK Ya yardımdır.. Türkiye ye güneyden saldırması için
  • MehmetMehmet6 sa önce
    Bence bu silahları kimin attığı uçağın hangi büyük şeytana ait olduğunu hepsi belli fazla düşünmeye gerek yok bunu zaten halk biliyor tahmin ediyor
  • ŞüpeciŞüpeci7 sa önce
    Şu an abd gavurunun yaptığı yığınak da benzer bir saldırının yapılmak istendiğinin göstergesi bence. Bu sefer feto itleri değil önce dış mihraklar saldırıp sonra takiye yapan fetı bozuntuları saldırabilir içten. Devletim milletim artık her an uyanık olmalı
  • NN7 sa önce
    İYİKİVAR DEMEKBİLGİ EKSIKLİGİ VE YALNIZLİK HİSSİ TUTUNACAK SAĞLAM DAL ARAMAK ALLAH CCEVVELİ VELEVVELİ AHİRİ OLMAYAN ALEMLERİ YARATAN KİYAMETEKADARKİ KULLARIN RIZKINI YARATANTAKSIM EDEN
  • Oguz avanOguz avan8 sa önce
    Hiç bir zaman başaramayacaklar gün birleşme günü dayanışma ğünü siyaset koltuk sevdalisı degil düşman çokvatan bizim namus bizim bizim ikinci bir yaşayacağimiz yer yok türk kimliğimiz yeter 2 pasaportumuz yokvatan gittiğinde sıgınacak yerimiz biz ölürüz vermeyiz taviz
  • Hatice Hatice8 sa önce
    Bu vatani kurtardik cumhuriyeti biz kurduk diyen chp liler o kadar yalan soyluyorki bu vatani dunyanin hertarafindan gelen imanli musluman ve anadolunun kinali kuzulari cihat ugruna savasti ve kurtardi ve allahinda izniyle kurtuldu ama bagimsizligini kazanmadi esas bagimsizligimizi 15 temmuzda kazandik simdi bize saldirmaya calisanlara sesimiz daha guclu cikiyor yine imanli halk sayesinde o gun chp lilerin o kalburustu ataturkcuyum diyen soste nerdeydi acaba bir cogu yazliklarinda tatilde yurt disinda veya gece kluplerinde eglencede bazilarida hain askerleri hatta o askerlerin icinde kafirlerin istihbarati da var onlari alkisliyorlardi onlarin umrundami cogunun yurt disinda kalacaklari evleri ve oturumlari varkuresel guclerin taseron parali askerleri sinirda ilk firsatta turkiyeye saldiracakmis onlarin umrundami ki yok sela okudunuz yok ezan okudunuz diye camilere saldirdilar allah onlara firsat vermesin
  • Selim ceyhanSelim ceyhan9 sa önce
    Vacibul vucuda iyi ki var ne demek anlamadimIhsani uzerimizde iyi ki mi demek istedin
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
  1. Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
  2. S.Arabistan'dan şaşırtan İsrail hamlesi
  3. Nijerya'da benzin krizi büyüyor
  4. İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon..
  5. Maicon: İmparator geri döndü
  6. Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle..
  7. Sokak ortasında kanlı infaz
  8. Piyango ve şans oyunları toplu kumar mı?
  9. Fatih Terim'den flaş açıklama
  10. Sudan'dan Türkiye'ye 'Hilafet' sevgisi
  11. “Âhirette nereye gitmek istiyorsanız,..
  12. Türkiye atağa kalktı! Tarihi hamle
  13. CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün..
  14. ABD'de uçak kazası! Ölüler var
  15. İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı..
  16. Cüneydi davasında flaş gelişme
  17. Terim'li Galatasaray ezdi geçti
  18. Ülkede savaş giderek kızışıyor: 7 ölü
  19. Ahıskalı Türklerden Türkiye'ye teşekkür
  20. Bakan Soylu çok kızmıştı! Yine CHP çıktı
Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
BAE’den çok tehlikeli adım!
BAE’den çok tehlikeli adım!
Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı