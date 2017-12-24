Türkiye sınırında esrarengiz uçak...
15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılmaya çalışıldığı saatlerde kimliğini gizleyen bir uçak Kuzey Irak’a silah ve mühimmat sandıkları indirmiş.24 Aralık 2017 Pazar 12:56
Türkiye sınırına 2-3 km mesafede İHA tarafından tespit edilen esrarengiz kargoya el konuldu. Fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmalar, örgütün çatışmaları uzatıp kaos ortamı oluşturarak Türkiye’ye dışarıdan müdahale için plan yaptığını ortaya koyarken, çok çarpıcı bir detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren bir İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntüsü, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Kuzey Irak’a havadan mühimmat ve silah kargosu atıldığını belgeledi.
SINIRA 2-3 KM MESAFEDE
FETÖ üyesi pilotların direnen halka bomba yağdırdığı saatlerde kimliğini gizleyen bir uçağın Kuzey Irak’ta uçtuğu tespit edildi. Uçağın, Şırnak’taki Karaçalı-Düğün sınır hattına 2.5-3 km uzaklıktaki Kiri T bölgesine sandıklar indirdiği İHA ve karakollar tarafından belirlendi. Ele geçirilen esrarengiz kargodan otomatik silahlar ve çok sayıda mühimmat çıktı. Kime ait olduğu tespit edilemeyen gizemli kargoyla ilgili bilgi ve fotoğrafların soruşturma birimlerine iletildiği öğrenildi.
15 TEMMUZ'DA PKK DA SALDIRACAKTI
Mühimmatların terör örgütü PKK’nın 15 Temmuz gecesi sınırdan düzenlemeyi planladığı saldırıda kullanacağı üzerinde duruluyor. Kimliğini gizleyen uçağın hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise henüz bir tespit yok.
15 Temmuz darbe girişiminde başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölge halkının darbecilere karşı direniş göstermesi, FETÖ’nün planlarını bozarken, PKK’nın da kritik saatlerde harekete geçmesini engellemişti. Suriye sınırına yakın Ceylanpınar’ın Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz gecesi PYD’nin Resulayn’da çok sayıda zırhlı aracın farları ve kontakları kapalı bir şekilde Türkiye’ye girmek için beklediğini açıklamıştı.
Atilla “O gece, PYD’nin askeri kolu YPG’ye ait ağır silahlar taşıyan ve içlerinde zıhlı araçlar da olan çok sayıda araç sınırımıza dönük bir şekilde bekliyordu. Bu bilgiyi içerideki kaynaklarımdan edindim. Araçlar farları ve kontakları kapalı şekilde beklemiş” ifadelerini kullanmıştı.(Karar)
Daha fazla yorum göster (1/10)
Sezer1 sa önce Mesele Turkiye cikari olursa k kilic. Dan ses gelmez ustune olu topragi duserTersi durum olsan sahte kaplan olu veriyor Şahit5 sa önce Allah'ın da bir planı var şu da bir gerçek savaş kaçınılmaz olacak hazır olun tarih yeniden yaziliyor BayramMurathan5 sa önce FetÖ ye zerre kadar sempati duyanları kodese tıkmak lazım. Çok tehlikeli yaratıklar. Bu kadar kötülük yapanlara Allah ne yapar... Ladiklimuzaffer6 sa önce PKK Ya yardımdır.. Türkiye ye güneyden saldırması için Mehmet6 sa önce Bence bu silahları kimin attığı uçağın hangi büyük şeytana ait olduğunu hepsi belli fazla düşünmeye gerek yok bunu zaten halk biliyor tahmin ediyor Şüpeci7 sa önce Şu an abd gavurunun yaptığı yığınak da benzer bir saldırının yapılmak istendiğinin göstergesi bence. Bu sefer feto itleri değil önce dış mihraklar saldırıp sonra takiye yapan fetı bozuntuları saldırabilir içten. Devletim milletim artık her an uyanık olmalı N7 sa önce İYİKİVAR DEMEKBİLGİ EKSIKLİGİ VE YALNIZLİK HİSSİ TUTUNACAK SAĞLAM DAL ARAMAK ALLAH CCEVVELİ VELEVVELİ AHİRİ OLMAYAN ALEMLERİ YARATAN KİYAMETEKADARKİ KULLARIN RIZKINI YARATANTAKSIM EDEN Oguz avan8 sa önce Hiç bir zaman başaramayacaklar gün birleşme günü dayanışma ğünü siyaset koltuk sevdalisı degil düşman çokvatan bizim namus bizim bizim ikinci bir yaşayacağimiz yer yok türk kimliğimiz yeter 2 pasaportumuz yokvatan gittiğinde sıgınacak yerimiz biz ölürüz vermeyiz taviz Hatice8 sa önce Bu vatani kurtardik cumhuriyeti biz kurduk diyen chp liler o kadar yalan soyluyorki bu vatani dunyanin hertarafindan gelen imanli musluman ve anadolunun kinali kuzulari cihat ugruna savasti ve kurtardi ve allahinda izniyle kurtuldu ama bagimsizligini kazanmadi esas bagimsizligimizi 15 temmuzda kazandik simdi bize saldirmaya calisanlara sesimiz daha guclu cikiyor yine imanli halk sayesinde o gun chp lilerin o kalburustu ataturkcuyum diyen soste nerdeydi acaba bir cogu yazliklarinda tatilde yurt disinda veya gece kluplerinde eglencede bazilarida hain askerleri hatta o askerlerin icinde kafirlerin istihbarati da var onlari alkisliyorlardi onlarin umrundami cogunun yurt disinda kalacaklari evleri ve oturumlari varkuresel guclerin taseron parali askerleri sinirda ilk firsatta turkiyeye saldiracakmis onlarin umrundami ki yok sela okudunuz yok ezan okudunuz diye camilere saldirdilar allah onlara firsat vermesin Selim ceyhan9 sa önce Vacibul vucuda iyi ki var ne demek anlamadimIhsani uzerimizde iyi ki mi demek istedin