Türkiye sınırında esrarengiz kuş!

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlip kırsalında bulunan ÖSO birlikleri, havada uçan değişik bir kuş gördü.

HER GÜN AYNI YERDE UÇUYORDU

Kuşun her gün sürekli aynı bölge üzerinde uçuyor olması, bölgede bulunan muhaliflerin dikkatini çekti.

Açılan ateş sonucu ölü olarak ele geçirilen kuşun üzerinde kamera ve çip olduğu anlaşıldı.

İlk inceleme sonucunda ele geçirilen malzeme ve kuşun İsrail menşeili olduğunu fark edildi. Ele geçirilen kuşun kim tarafından ne için bölgeye gönderildiği ve bölgede başka olup olmadığı araştırılıyor.

KAMERA VE ÇİP DOĞAL YAŞAMI GÖZLEM AMACIYLA MI TAKILDI?

Öte yandan, kuşun üzerinde bulunan çipin takip cihazı olduğu, kameranın ise kuşun doğal yaşamını gözlemlemek amacıyla, gözlemciler tarafından takıldığı değerlendiriliyor.

Kuşun kanadında takılı bulunan numara da bu görüşü güçlendiriyor.

Yine de bu durumun, bölgedeki savaşta istihbarat amaçlı kullanılıp kullanılmadığı da henüz bilinmiyor.