Türkiye sınırında çatışma!

Suriye'de Esed rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı.

İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.

Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.

Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.

İki grup arasında çatışmalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan Ahraru'ş Şam kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı civarına sıçradı.