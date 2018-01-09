Türkiye sınırına doğru geliyorlar...

Operasyonun ana hedefi, Muhalifler tarafından tutulan Ebu Zuhur Havaalanı olarak görünüyor.

Pazar günü İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esed’e bağlı güçlerin hava limanından 20 km’den daha kısa bir mesafede “Sinar kasabası üzerinde kontrolü ele geçirdiğini” bildirdi.

Hükümet yanlısı güçler ayrıca 2015’te Muhalifler tarafından elegeçirilen İdlib’i kesen Şam-Halep yolunu güvence altına almak istiyor.

İran’lı milisler ve Rus hava gücüyle desteklenen Esed birliklerine rağmen, Ekim ayından bu yana İdlib’deki Muhalifler Hama eyaletinin kuzey kesimlerinde düzinelerce köyü ele geçirdi.

Idlib, Rusya, İran ve Türkiye’nin desteklediği sözde çatışmazlık bölgelerinden biri olması gerekiyordu.

Planın amacı, dört bölgede sivillere güvenli alan sağlamak ve çatışmaları durdurmaktı.

Bununla birlikte, Suriye hükümeti ve müttefikleri anlaşmayı sürdüremeyerek anlaşmadan güneydeki alanların dışında kalan tüm alanlara saldırmaya devam ediyor.

Çatışma devam ederken, insan hakları grupları İdlib’de hükümet tarafından yapılan tam bir saldırının büyük çaplı yıkıma ve daha fazla yerinden olmaya neden olabileceği endişesini dile getirdiler.

Türk insani yardım grubu olan İHH sözcüsü Abdusselam El Şerif, saldırıların sivilleri önemli ölçüde etkilediğini söyledi.