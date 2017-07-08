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Türkiye sınırına dev bayrak asıldı!

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde bulunan Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa Suriye devrimini temsil eden 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
Türkiye sınırına dev bayrak asıldı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

Babül Hava Sınır Kapısı Müdürü Sacit Ebu Firas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İdlib kentinin Türkiye sınırında bulunan sınır kapısının girişine "devrim bayrağı" astıklarını söyledi.

"BU KARARI ÖNCEDEN ALMIŞTIK"

Ebu Firas, "Bu bayrak, Suriyelilerin zulme karşı başlattıkları gösterilerde kullandığı bayraktır. Bu bayrak, Suriye devrimini temsil ediyor. Bayrak asma kararını önceden almıştık, bugün bu kararımızı yerine getirerek dev bayrağımızı astık." diye konuştu.

Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişindeki 18 metre boyunda ve 12 metre genişliğindeki bayrak, 25 metre yükseklikte dalgalanmaya başladı.

İSTİKLAL MÜCADELESİNİ TEMSİL EDİYOR

Sınır kapısına asılan "devrim bayrağı", Suriye halkının Fransızlara karşı başlattığı istiklal mücadelesini temsil ediyor.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, bu bayrağı kullanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
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