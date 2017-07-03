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Gurbetçiler Türkiye sınırına dayandı!

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan Türkler, Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu. 2 Temmuz'da peron başına 25 araç giriş yaptı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:28
Gurbetçiler Türkiye sınırına dayandı!

Dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, hareketli günler yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler akın akın geliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 10 peronun da aktif olarak çalışması ve saatte peron başına 25 aracın giriş yapmasına rağmen, sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Kapıkule'de 2 Temmuz 2017 Pazar günü 24 saatlik zaman diliminde 5 bin 105 aracın yurda giriş işlemi, 23 bin 391 yolcunun ise pasaport işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Geçen yıl aynı günle kıyaslandığında ise bin 500 yolcu araçlık fazla gümrük işlemi yapıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:28
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  • yakupyakup5 dk önce
    60 dk 25 araç giriş yapiyormus yani her arac icin 2 dk. eşya ve araç kontrolu oluyor demektir bu buyuk bir riks gurbetçilerin arasinda silah uyusturucu ve diger yasak esyalari getiren kisiler bu yogunluktan rahatlikla faydalanabilir. Ama malesef bu kimsenin umrunda degil
  • bozerenbozeren55 dk önce
    aynen! yalnız, trafikte hiçbir şeye güvenmeyin. sevdiklerinizi düşünün. uslu olun. uslu kullanın.
  • DirilişDiriliş1 sa önce
    Vatan sevgisi özlemi hiç birşeye benzemez mıknatıs gibi Türkiyemiz kendisine çeker. Herkese hayırlı yolculuklar iyi tatiller.
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