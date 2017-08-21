'Türkiye-Singapur arasında çok büyük fırsatlar var'

Başbakan Yıldırım Singapur'da yaptığı konuşmada, "Uzakdoğuya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğuya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapurla birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katmadeğere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye ile Singapur arasında çok büyük fırsatlar var. Türkiye son 15 yılda epey kademe kaydetti. Bizim bunu aynı şekilde sürdürmemiz lazım. Pek çok iş alanı var. Bunları Singapurlu iş adamları Türk iş adamlarıyla gerçekleştirebilirler.

Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Singapur güçlü finans kaynağına sahip.Türk mütehahitleri Çin'den sonra geliyor. Tecrübe yetişmiş iş gücü finansal imkanlarla bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir. Türkiye'nin dünya çapında gelişmiş bir hava yolu var. Dünyanın 236 noktasına direkt uçuklarımız var. Singapurla direkt uçulşarımız var. Yeni havaalanı açıldığında bu daha da artacak.

SİNGAPUR GERÇEK DOSTUMUZ

Uzakdoğuya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğuya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapurla birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katmadeğere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor. Türkiye'ye geçtiğimiz sene demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı ve hükümeti yok etmek için bir girişim başlattı. Ancak vatanını seven Türk milleti bunu defetti. Biz o günden sonra dostlarımızı tanıdık. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Dışişleri Bakanı hemen Türkiye'ye geldi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Geçen yıl bu darbe girişimine rağmen yüzde2.9 büyüme sağladık. Bu yıl yüzde 7 civari bir büyüme öngörüyoruz.

Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Biz bir anayasa değişikliği yaptık. Okumadan bilgisi olmadan bilgisi olmadan ilgisi olanlar oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Demokrasi dışı girişimler ülkemizde yaşanmasın diye yaptık.