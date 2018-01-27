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Türkiye silahlarını modernize edecek!

Türk mühendisler savunma sanayisinde yerlilik oranını artıracak ve TSK'nın modernizasyonu projeleri kapsamında kullanılabilecek adımlar atmaya devam ediyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:22
Türkiye silahlarını modernize edecek!

Almanya Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya alırken, Türk mühendisler savunma sanayisinde yerlilik oranını artıracak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyonu projeleri kapsamında kullanılabilecek adımlar atmaya devam ediyor.

360 DERECE GÖRÜNTÜLEME

Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren genç girişimcilerin geliştirdikleri sistem sayesinde her türlü araca monte edilebilen 4 ayrı kamera ile 360 derece görüntü kaydediliyor ve geliştirilen yazılım sayesinde bu 4 görüntü birleştiriliyor. Tek bir görüntü haline gelen 360 derecelik çekim anlık olarak kullanıcıya iletiliyor. Özellikle tankların oldukça fazla kör noktaya sahip olduğunun altını çizen uzmanlar Türk mühendislerin geliştirdikleri 360 derece görüntü kaydetme ve anlık izleme sisteminin TSK'nın envanterinde bulunan tanklar ve diğer zırhlı araçlarının yerli imkânlarla modernizasyonu açısından çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

1 AY İÇİN DE HAZIR OLACAK

Sistemi geliştiren şirketin kurucusu mühendis Kaan Ergün, 360 dereceli görüntüleme sistemine ilişkin, "Bir senedir bu sistem üzerinde çalışıyoruz. Aslında bu sistemi biz yerli otomobil projesi için tasarlamıştık. Hedefimiz lüks araçlarda bulunan 'park assist' sistemini daha ileri noktalara getirmekti. Ancak çalışmalarımız esnasında bu sistemin savunma sektöründe de etkili olarak kullanılabileceğini fark ettik" dedi. Şirket yetkilileri sistemi 1 ay içerisinde zırhlı araçlarda da kullanılabilecek hale getirebileceklerini kaydetti. Almanya'nın tankların üzerine monte ettiği 12 kamera ile birlikte 1 saniye gecikmeyle 360 derece görüş açısı sağladığını belirten şirket yetkilileri kendilerinin ise geliştirdikleri yazılım sayesinde 0,6 saniye gecikme süresiyle 360 derece görüntü almayı başardıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:22
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