Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Sigorta Birliğinden 'sel felaketi' açıklaması

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri kapsamında zararlarını karşılayabilirler." dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 19:05
Türkiye Sigorta Birliğinden 'sel felaketi' açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt, İstanbul'da bu sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan, sel ve baskınlara neden olan yağışa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremden sonra gerçekleşme sıklığı ve şiddeti en yoğun doğal afetin "sel" olduğunu söyledi. 

İklim değişiminin etkisiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da sel riski ile sıklıkla karşılaşıldığını ifade eden Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri (konut, işyeri, kasko) kapsamında bu zararlarını karşılayabilirler. Sektörümüz, bundan önce de olduğu gibi sigortalılarımızın hasarların tazmini konusunda en hızlı şekilde hareket edecektir." diye konuştu. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:05
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Bozkurt
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro
    1. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    2. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    3. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    4. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    7. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    8. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    9. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    10. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    11. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    12. 'Seni görevinin başında değil,..
    13. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    14. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    15. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    16. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    17. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    18. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    19. Onların kalbi daha hassas... Kırmayın!
    20. Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!