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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 14-15 Kasım’da

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım’da ‘Geleceğimiz İçin Büyüme’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:51
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 14-15 Kasım’da

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım’da  ‘Geleceğimiz İçin Büyüme’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ana konuşmacının yer alacağı kongrede, 24 panel ve 21 eğitim düzenlenecek.

Kongre panellerinde büyüme, pay ve borçlanma araçları ihraçları, altyapı yatırımlarının ve girişimciliğin finansmanı, doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımları, finans merkezi alternatifleri, yatırım stratejileri, Endüstri 4.0 dönüşümü ve finansmanı, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım, dijital para ve yeni finansal mimari, blockchain gibi gündemde yer alan birçok konu tartışılacak.

Kongreye katılmak isteyenler, detaylı programın da yer aldığı www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr üzerinden kayıt yaptırabilecek.

(İstanbul Ticaret)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:51
  1. İstanbul Ticaret
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