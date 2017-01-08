Bu haber 260 kez okundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi.

1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Şehitleri anmak için gerçekleştirilen ve yaklaşık 4,5 kilometre sürecek yürüyüşün ardından ulaşılacak şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edilecek.

Şehitlere saygı atışının yapılacağı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış harekatının tarihi katılımcılara anlatılacak.

Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın birer konuşma yapması beklenen anma etkinliğinin sonunda Türk Kızılayı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.