Türkiye savunmada çağ atladı

Türkiye son yıllarda ağırlık verdiği savunma sanayiinde resmen çağ atladı. Eskiden satın aldığımız birçok savunma ürününü artık kendimiz üretebiliyoruz. Bunun yanında ihracat yeteneği olarak da kayda değer bi artış yaşadık.

Savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, çeşitli platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda talep edilmesini sağlıyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların ihracatın yanı sıra ortak üretim, teknoloji transferi, ortak yatırım gibi yöntemleri kullanması uluslararası pazarlarda yeni kapıları açıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,72 arttı. Böylece 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar olan sektörün ihracatı, 2017'de 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara yükseldi.