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'Türkiye, sadece Türkiye değildir. Siz kime çattığınızın farkında mısınız?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından kısa bir kesit...
25 Temmuz 2017 Salı 15:03
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ak Parti Grup Toplantısı
Siz kime çattığınızın farkında mısınız
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