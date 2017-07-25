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'Türkiye, sadece Türkiye değildir. Siz kime çattığınızın farkında mısınız?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından kısa bir kesit...

25 Temmuz 2017 Salı 15:03
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:03
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Ak Parti Grup Toplantısı
  3. Siz kime çattığınızın farkında mısınız
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