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Türkiye sabaha kadar uyumadı!.. Onun için bekledi

Vatandaşlar, sabah kadar sorgulama ekranının açılmasını bekledi... Yoğunluğun en fazla gece 02:00- 04:00 arasında yaşandığı öğrenildi.

09 Şubat 2018 Cuma 13:35
Türkiye sabaha kadar uyumadı!.. Onun için bekledi

e-Devlet portalının yeni hizmeti soyağacı sorgulama 7'den 70'e tüm Türkiye'nin ilgisini çekerken hizmetin kısa bir süre sonra kitlenmesi sebebiyle vatandaşlar, sabah kadar sorgulama ekranının açılmasını bekledi... Yoğunluk yüzünden uygulama dondurulurken, konu ile ilgili resmi açıklama da geldi. Açıklamada asıl yoğunluğun gece 02:00- 04:00 arasında yaşandığı bilgisi paylaşıldı. 200.000 adet sorgulamanın başarılı olarak sonuçlandırıldığı ve belge oluşturulduğu da açıklandı. Peki geçici olarak kapatılan soyağacı sorgulama/öğrenme ne zaman yeniden hizmete açılacak?

200 BİN ALT ÜST SOY RAPORU

Yoğun ilgi nedeniyle kullanıma kapatılan e-Devlet ‘in yeni uygulaması ‘Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama’ hizmeti ile ilgili bir açıklama geldi. Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen açılamaya göre 200 bin adet Alt-Üst Soy Raporu üretildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:

08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 13:35
  1. Alt-Üst Soy Raporu
  2. türkiye
  3. soyum kime dayanıyor

YORUM YAZ

  • Kemal KelleKemal Kelle1 sa önce
    Güzel bir uygulama.Babam dedemden ötesini bilemiyor.Merak etmekte haklıyız.Soyumuz nereye çıkıyor?İmanla müşerref olmak soyu ikinci plana iter.En çok merak ettiğim konuların başında da ülkemizde kamufle olmuş kripto Ermeni,Yahudi,Rum Pakrodin vs.kim ve ne iş yaparlar öğrenebilecek miyiz,merak ediyorum.
  • Osman19Osman192 sa önce
    Soyunun 1934 basladigini bilmeyen var mi?Turkiye kaç kişi kayitli seceresini, soyunu 300 yil öteye taşıbilirki, 100bin, 300bin mi?
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