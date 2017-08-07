Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye "rüzgar"da Avrupa dördüncüsü oldu

Türkiye yılın ilk yarısında rüzgarda işletmeye aldığı 377 megavatlık kapasiteyle Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
Türkiye "rüzgar"da Avrupa dördüncüsü oldu

Türkiye rüzgar enerjisinde ocak-haziran döneminde devreye aldığı 377 megavat kurulu kapasiteyle Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı. 

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yılın ilk altı aylık döneminde toplam 6 bin 100 megavat rüzgar kapasitesi sisteme dahil edildi.

Bu dönemde Almanya'nın Avrupa'da 2 bin 200 megavat rüzgar kapasitesi işletmeye dahil ederek ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, "Avrupa'da bin 200 megavatla İngiltere ikinci ve 492 megavatla Fransa üçüncü oldu. Türkiye ise 2017 yılının ilk yarısında sisteme dahil ettiği 377 megavatlık rüzgar kapasitesiyle kurulu güç bakımından Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dönemde deniz üzerinde (offshore) rüzgar santrallerinde ise toplam bin 300 megavat kapasitenin devreye alındığı vurgulandı.

Rüzgar yatırımlarının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 milyar avro azalarak 8,3 milyar avroya gerilediği kaydedilen açıklamada, bu dönemde 2,9 milyar avro onshore ve 5,4 milyar avro da offshore rüzgar santrallerine yatırım yapıldığı bildirildi.
 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
  1. Türkiye
  2. Rüzgar
  3. Enerji
  4. Avrupa
  5. Fransa
  6. Almanya
  7. İngiltere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Çamlıca Camisi'nin bilinmeyenleri!
    1. İşte Çamlıca Camisi'nin bilinmeyenleri!
    2. AK Parti'de flaş karar! Aday..
    3. Çin'den flaş Türkiye kararı!
    4. Valilik binasında yangın çıktı
    5. Tunceli Merkezli 19 İlde Bylock..
    6. Çin'de 2018 'Türkiye Turizm Yılı' ilan..
    7. Mahkemeden flaş 'at kuyruklu FETÖ'cü'..
    8. Emre Mor transferinde rakamlar belli..
    9. Fikret Orman çok sert! 'Dünyayı ayağa..
    10. Adana'da tutuklu eşini ziyarete..
    11. FETÖ'den aranan eski öğretmen..
    12. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Jeneratör'..
    13. Rex Tillerson açıkladı: ABD Rusya'ya 1..
    14. Türkiye "rüzgar"da Avrupa dördüncüsü..
    15. Türkiye cepten konuşmada Avrupa..
    16. Hakkari'de askeri tabura alçak saldırı!
    17. Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı..
    18. Beşiktaş'tan Göztepe'ye! 3 yıllık imza
    19. Bekir Bozdağ'dan Diyanet açıklaması:..
    20. Mahkemeden 'at kuyruklu imam' kararı
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!