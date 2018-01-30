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Türkiye Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi

30 Ocak 2018 Salı 18:46
Türkiye Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığının terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istediği bildirildi.

MİHRAÇ URAL DAVETLİLER LİSTESİNDE YOKTU

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.
Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.


RUSYA: İVEDİLİKLE KONUYU İNCELİYORUZ


Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:46
  1. türkiye
  2. rusya
  3. soçi
  • Unal Unal 39 dk önce
    DIMYATA PIRINCE GIDERKEN EVDEKI BULGURDAN OLMAK DIYE BUNA DENIR EYY AMERIKA DEYIP PUTINLE GORUSMELERIN SONUCU BUDUR SIMDI AMERIKAYIDA KAYBETTIK NE OLACAK SIMDI GERCI BIR KARDES ESAD KALDI
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Hani bu terorist gebermisti
  • ..........1 sa önce
    Bu cehendemlik mihraç ural geberdi denmişti bir ara ama daha sonra yaşıyor dendi Keşke geberse
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Ne Rusya, Ne ABD, İngiltere, AB, Hiç Birine Güvenilmez. Ancak,Mecburi İş Birliği Yapılır.
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