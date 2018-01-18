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Türkiye Rusya'da talep etti: Kapatın

Türkiye, Rusya’dan Lazkiye ve Hmeymim üssüne konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemlerini kapatılmasını talep etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:45
Türkiye Rusya'da talep etti: Kapatın

Eli kulağında olan Afrin operasyonu ile ilgili Ankara-Moskova hattında da yoğun bir trafik sürüyor.

Kısa bir süre sonra başlayacak olan Afrin operasyonu öncesi Türkiye diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

Türkiye, operasyon öncesi Rusya ile temasa geçerek Lazkiye ve Hmeymim üssüne konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemlerini kapatmasını istedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:45
  1. Rusya
  2. S-400
  3. Lazkiye
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