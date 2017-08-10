Türkiye, Rusya ve İran yatırım anlaşmasına imzayı attı

İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, İran'dan Gadir Petrol Arama ve Yatırım Şirketi, Türkiye'den Unit İnternational ve Rus Zarubezhneft şirketleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi makamların da katıldığı törenle imzalandı.

EŞİT PAY ORTAK ÇALIŞMA



Anlaşmaya göre, Petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik eşit payla ortak çalışma yürütülecek.

YENİ DÖNEMİN ANAHTARI



3 ülke sadece bu imzalarla beraber sadece yerel projelerde değiş aynı zamanda uluslararası projelerde de ortak faaliyette bulunacak.