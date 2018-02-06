Türkiye, Rusya için harekete geçti!

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de düşürülen Rus savaş uçağında hayatını kaybeden Rus pilotun cenazesinin Rusya'ya teslim edilmesinde Türkiye'nin yardımı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3 Şubat'ta Suriye'de hayatını kaybeden Rus pilot Roman Filipov'un naaşı, Rus askeri istihbaratı tarafından Türk tarafıyla yapılan işbirliğiyle Rusya'ya ulaştırıldı" dendi.

HATAY'DAKİ RUS UÇAĞI

Al Jazeera muhabiri Stefanie Dekker, dün Hatay'daki Rus uçağının fotoğrafını paylaşmıştı. Bu uçağın, pilotun naaşını Rusya'ya götürdüğü tahmin ediliyor.

8 ŞUBAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Rus pilotun cenazesinin, Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Romanov'un 8 Şubat’ta Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği ifade edildi.

PARAŞÜTLE ATLADI, ETRAFI SARILINCA KENDİNİ HAVAYA UÇURDU

İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada da çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.